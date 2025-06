Koningspaar signeert kindertekening bij hulporganisatie in Praag

In het pand van de Praagse non-profitorganisatie People in Need hangt voortaan een door koning Willem-Alexander en koningin Maxima gesigneerde tekening. Het portret van een koning en een koningin is gemaakt door kinderen uit kwetsbare gezinnen die daar naar de voorschoolse opvang gaan.

Het koningspaar signeerde de tekening na afloop van een gesprek over het werk van People in Need, dat humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking biedt aan kwetsbare groepen in en ook buiten Tsjechië. De organisatie biedt bijvoorbeeld hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne, maar ook aan mensen die in de schulden zitten.

Op het kantoor in de Praagse binnenstad ging het woensdag tijdens een rondetafelgesprek veelal over schuldhulpverlening, een onderwerp waar met name koningin Maxima zich veel mee bezighoudt. Onder meer in haar rol als erevoorzitter van Stichting SchuldenlabNL. Aan tafel was de koningin benieuwd of de kinderen van de mensen die schulden hebben ook geleerd wordt hoe ze met geld om moeten gaan, zodat ze later zelf niet ook in de schulden belanden. Ze vertelde dat kinderen in Nederland vanaf zes jaar zakgeld krijgen.

Het koningspaar sprak bij People in Need ook met jongeren over wat de organisatie voor hen betekent. Ook woonden ze een les Thaiboksen bij. Het koningspaar liet de bokshandschoenen voor wat ze waren en bleef op veilige afstand kijken naar de boksende jongeren.