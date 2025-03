Koningspaar: skeletonster Kimberley Bos schrijft sporthistorie

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zaterdag vol trots skeletonster Kimberley Bos gefeliciteerd. De 31-jarige Edese werd vrijdag voor het eerst in haar carrière wereldkampioen. Ook is Bos de eerste Nederlander die wereldkampioen skeleton is geworden, “Nederlandse sporthistorie”, aldus het paar.

“Gefeliciteerd met deze ongelooflijke prestatie. Waar ze in 2023 nog nèt naast de titel greep, liet ze zich deze dit jaar niet ontglippen. Dit belooft veel goeds voor de Olympische Spelen in Italië volgend jaar, we kijken ernaar uit!”, aldus Willem-Alexander en Máxima.

Bos moest op het WK van 2023 in Sankt Moritz op 0,01 seconde genoegen nemen met zilver. Dat was tot nu haar enige WK-medaille. De skeletonster zorgde bij de Olympische Spelen van Beijing in 2022 voor een primeur met een bronzen medaille, de eerste olympische medaille voor Nederland in deze sport.