Koningspaar sluit staatsbezoek af op grote hoogte

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben woensdag op 473 meter hoogte het staatsbezoek aan Oostenrijk afgesloten. Bij de Uhrturm op de Schlossberg in Graz poseerden zij voor de laatste foto’s van de driedaagse trip.

Hoewel er ook met de trap naar boven kan worden gegaan, koos het koningspaar er bij een temperatuur van zo’n 30 graden voor om de lift te nemen. Tijdens het maken van de foto’s grapte de koning nog dat de plaatjes mogelijk als ‘reclame voor een sauna’ zouden kunnen dienen. Voor de terugweg naar beneden lieten hij en Máxima ook de hoogste glijbaan van Europa links liggen.

Voorafgaand aan het afscheid van Graz kreeg het koningspaar een presentatie over de ambitieuze fietsplannen van de tweede stad van Oostenrijk. De stad laat zich daarbij inspireren door het fietsklimaat van Nederland. Onder meer de gewoonte van premier Rutte om op de fiets naar afspraken op het paleis te gaan kwam in de presentatie voorbij.

Na de presentatie en vlak voor de fotosessie op de Schlossberg nam het koningspaar afscheid van bondspresident Alexander van der Bellen en zijn vrouw. Het staatsbezoek, dat maandag was gestart in Wenen, vond plaats op uitnodiging van de president om de sterke band tussen beide landen te benadrukken. De laatste keer dat er een Nederlands staatsbezoek aan Oostenrijk werd gebracht was in 1962 door koningin Juliana.