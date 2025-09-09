Koningspaar sluit streekbezoek Flevoland af in Zeewolde

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben “een heel bijzondere dag” gehad tijdens het streekbezoek aan Zuidwest-Flevoland. Dat zei de koning bij de afsluitende bijeenkomst in restaurant Summum in de haven van Zeewolde.

De koning sprak van “een zeer goed samengesteld programma” met “alle elementen – de uitdagingen, maar ook de successen – die in dat nieuwe land in een paar decennia al zijn neergezet. Wow. Dat is echt een mooi voorbeeld van hoe je met een pioniersgeest de uitdagingen aangaat, maar ook de successen kunt vieren met elkaar.” Dat het eindelijk niet meer regende was hem ook opgevallen. “En nu is het droog!”, riep hij lachend. “Wat een timing!”

Kort voor de afsluitende borrel ging het koningspaar nog langs bij kas De Beleving in Zeewolde. Daar spraken ze met enkele boeren over de uitdagingen van ondernemen in deze regio. Ook kregen ze een boek aangeboden waarin boeren hun visie op hun sector over vijftig jaar hebben gedeeld.

Zeewolde was na Lelystad, Nationaal Park Nieuw Land en Almere Poort de laatste stop van dit streekbezoek aan de jongste provincie van Nederland. Het koningspaar bezocht de provincie eerder in 2017 voor een streekbezoek. Toen gingen ze naar Urk, Nagele en Dronten.