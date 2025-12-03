Koningspaar spreekt bewoners oud-plantagedorp Johanna Margaretha

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn tijdens hun boottocht over de Surinaamse rivier Crommewijne aangemeerd bij Johanna Margaretha, een voormalig plantagedorp met zo’n honderd huizen. Ze spraken er onder meer met winkelier Robby Jwelal, een van de bekende bewoners van het dorp.

Jwelal is de eigenaar van supermarkt Robby. Hij heeft ook een restaurant en een appartement en ook op al deze gevels prijkt zijn voornaam. “Ik heb verderop ook 15 hectare grond, koeien, geiten, schapen, eenden en ik doe ook een beetje landbouw”, vertelde de 69-jarige trots aan de journalisten. “Mijn vader zei altijd: waar een wil is, is een weg. En wat je vandaag kunt doen, doe het direct.”

De winkel nam Jwelal over van zijn vader, die hem weer overnam van zijn vader. De overgrootvader van Jwelal kwam als contractarbeider vanuit India naar Suriname en werkte op een van de plantages in het district Crommewijne. “Mijn overgrootvader had ook een winkel. Hij had een rijstmolen”, zei Jwelal. Hoe zijn overgrootvader werd behandeld op de plantages, weet hij niet. “Daar hebben we niet over gesproken.”

Toen het koningspaar arriveerde, veranderde het rustige Johanna Margaretha, volgens Jwelal vernoemd naar de twee dochters van de stichter van de plantage hier, in een bruisende plek. Het koningspaar sprak met mensen die, net als Jwelal, hun kennis over het cultureel erfgoed delen in educatiecentrum Frederiksdorp, dat even verderop ligt.

“Ik heb geen woorden”, zei hij over de komst van het koningspaar naar zijn winkel. In de winkel poseerde hij met zijn vrouw en het koningspaar trots achter de toonbank. “Het onmogelijke wordt mogelijk.”