Koningspaar spreekt tussen de schapen met ondernemers Texel

Het koningspaar is dinsdagmiddag in een schapenstal op Texel in gesprek gegaan met ondernemers van het eiland. Omringd door dieren en zittend op hooibalen spraken Willem-Alexander en Máxima over onder meer de toekomst van landbouw op het eiland, huisvesting van bewoners en biologisch boeren.

Na welkom te zijn geheten door Jan-Willem Bakker van schapenboerderij De Waddel en zijn beoogd opvolger Fleur Bakker (11), kreeg het koningspaar eerst wat uitleg over de streekproducten van het eiland. Op een tafel stonden onder meer kaas, worst, wol, bier, jam, verzorgingsproducten, kruiden en schapenmelk uitgestald.

In de stal spraken de koning en koningin eerst met Arno Langeveld, initiatiefnemer van Zoete Toekomst Texel, een project waarin het opslaan van zoetwater op Texel centraal staat. Het gesprek over innovaties op landbouwgebied werd tot hilariteit van alle aanwezigen onderbroken door een kip die van boven uit de stal richting de hooibalen sprong. Máxima wenkte en aaide ondertussen een lammetje.

Kaas en worst

Boer Bakker vertelde intussen over het fokken van schapen en het behoud van het Texelse schapenras. Het koningspaar was ook geïnteresseerd in hoeverre de arbeidskrapte merkbaar is voor de ondernemers. Ze zeggen dat er nog redelijk wat jonge mensen op het eiland zijn om te werken, maar dat het voor hen wel steeds moeilijker is om een woning te vinden. De ondernemers uitten hun zorgen over jonge gezinnen die om die reden het eiland verlaten.

Terwijl een lammetje in het zicht van het koningspaar drinkt bij zijn moeder, kregen de koning en koningin een plank met lokaal gemaakte kaas en worst. Máxima nam een stukje kaas en Willem-Alexander at een plakje worst. De ondernemers vertelden ondertussen nog waar ze trots op zijn en over de uitdagingen die komen kijken bij de overgang naar biologisch boeren. Een schaap mengde zich al blatend in het gesprek.

Na een klein uur liep het bezoek ten einde en na nog wat gelach over een haan die maar niet meer stopte met kraaien, nam het koningspaar afscheid van de boerderij. Bij het weglopen pakte de koning nog een plakje worst mee.