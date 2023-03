Koningspaar start bezoek Slowakije met gesprek over persvrijheid

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima beginnen dinsdag aan hun driedaagse staatsbezoek aan Slowakije. Zij gaan de eerste dag in gesprek over het belang van persvrijheid met onder anderen PersVeilig, staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media), minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken), Slowaakse media en vertegenwoordigers van de Nederlandse en Slowaakse politie.

Op dinsdag bezoekt het koningspaar tijdens een historische wandeling door Bratislava, waar ook burgemeester Matus Vallo bij is, een monument voor de in 2018 vermoorde journalist Ján Kuciak en zijn verloofde Martina Kusnirova. Aansluitend vinden de gesprekken over persvrijheid en -veiligheid plaats op het Primacialny Paleis.

Voorafgaand aan de historische wandeling en de gesprekken over persveiligheid ontvangt president Zuzana Caputova het koningspaar op het presidentieel paleis. Daarna legt het paar een krans bij de Poort van de Vrijheid in het stadsdeel Devín, ter nagedachtenis aan degenen die tussen 1948 en 1989 zijn gedood tijdens een vluchtpoging ten tijde van het IJzeren Gordijn. De dag wordt afgesloten met een staatsbanket in Reduta. Daarbij zullen de president en Willem-Alexander een toespraak houden.

Op woensdag gaat het koningspaar onder meer met Slowaakse jongeren in gesprek over gendergelijkheid en vrouwenemancipatie, praten zij tijdens het Business Forum over onder meer de circulaire economie en bezoekt het stel het café Teplaren. Daar werden vorig jaar twee mensen doodgeschoten vanwege hun geaardheid. Die avond bieden Willem-Alexander en Máxima president Caputova een concert aan in het Slowaaks Nationaal Theater. Op donderdag, de laatste dag, bezoekt het stel onder meer een hulpcentrum voor Oekraïense vluchtelingen in de stad Poprad en het Nationaal Park Tatra.