Koningspaar start in Montfoort met streekbezoek

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn dinsdagochtend in Montfoort begonnen aan het streekbezoek aan Lopikerwaard en Vijfheerenlanden. Het koningspaar arriveerde even na 10.00 uur in de Utrechtse stad.

De koning en koningin werden op de IJsselkade ontvangen door Petra van Hartskamp, de burgemeester van Montfoort. Naast haar stond de 3-jarige Zoë, die een bosje bloemen aan de koningin overhandigde. Koningin Máxima nam het meisje aan de hand mee naar de oude stadspoort voor het fotomoment. Nadat Zoë weer was overgenomen door haar oma, wandelde het gezelschap door de stadspoort naar het Oude Stadhuis.

Op het plein voor het Oude Stadhuis wachtten een paar honderd volwassenen en kinderen op het koningspaar. Ze klapten en joelden toen de koning en de koningin onder de stadspoort doorliepen. Na het schudden van veel handen, ging het paar naar binnen voor een gesprek over onder meer de woningnood in de regio. Ook bekeken ze een in Montfoort gemaakte kant-en-klare woning, die voor de gelegenheid in het centrum stond.

Het streekbezoek gaat dinsdag langs verschillende plaatsen in deze regio. Na Montfoort reist het paar nog naar onder meer Benschop, Polsbroek, Ameide en Vianen.