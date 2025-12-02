Koningspaar start tweede dag in Suriname tussen koningspalmen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn de tweede dag van het staatsbezoek aan Suriname begonnen met een fotomoment in de Palmentuin van Paramaribo. De tuin staat vol met tientallen meters hoge koningspalmen en ligt achter het presidentieel paleis in de stad.

Tijdens het poseermoment bleek een auto van de hofhouding de fotosetting te verstoren. Nadat de koning had gevraagd of het voertuig weg kon, grapte hij naar de aanwezige pers: “anders photoshop je hem maar weg”.

Na de korte fotosessie in de Palmentuin vertrok het koninklijk paar naar Villa Zapakara, een stichting die zich richt op jongeren en hun ontwikkeling door middel van kunst, cultuur en educatie.

Later op de dag staan er nog bezoeken aan het Natuurtechnisch Instituut (NATIN), een buurtcentrum in de wijk Latour en de frisdrankfabriek van Fernandes op het programma. In de avond biedt het koningspaar als dank voor de gastvrijheid een concert van Sabrina Starke aan.