Koningspaar stuurt krans voor prinses Irene van Griekenland

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben een krans gestuurd naar Athene, waar maandag de uitvaart plaatsvond van prinses Irene van Griekenland. Dat is te zien op een foto die koningshuisverslaggever Hans Jacobs op X heeft gedeeld.

Hoewel de koning en koningin niet bij de plechtigheid aanwezig waren, onderhouden ze een hechte band met de Griekse en Spaanse koninklijke familie. In 2023 was het koningspaar samen met prinses Beatrix aanwezig bij de uitvaart van koning Constantijn.

Irene, de jongste dochter van de Griekse koning Paul en koningin Frederika, overleed donderdag op 83-jarige leeftijd in het Zarzuela-paleis in Madrid. Ze was de zus van de Spaanse koningin Sofía en Constantijn, de laatste koning van Griekenland.