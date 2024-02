Koningspaar: toewijding Oekraïners is voorbeeld voor ons allemaal

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima betuigen zaterdag steun aan het volk van Oekraïne. In een schriftelijk bericht prijst het koningspaar hun toewijding in de strijd tegen Rusland. Het is zaterdag exact twee jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel.

“Met grote standvastigheid en moed werpt het Oekraïense volk nu al twee jaar een dam op tegen Russische agressie. Wij blijven verenigd in onze steun aan de Oekraïense mannen en vrouwen die strijden voor vrijheid, democratie en recht. Hun toewijding is een voorbeeld en inspiratie voor ons allemaal.”