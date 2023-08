Koningspaar trotseert regen voor wandeling over Appelpad

Het koningspaar is donderdag in het Nijkerker buurtschap Appel het streekbezoek aan de Gelderse Vallei gestart met een natuurwandeling. Lopend over het Appelpad leerden koning Willem-Alexander en koningin Máxima meer over onder meer het ontstaan van het kilometerslange wandelpad.

Het paar moest, net als bij het vorige streekbezoek aan de Waddeneilanden eerder dit jaar, ook donderdagochtend rekening houden met wisselvallig weer. Koningin Máxima, in een appelgroene jurk en op platte schoenen, had een regenjas aan. De koning gokte het erop en liet zijn regenjas in de touringcar liggen. Wel hielden ze allebei een paraplu boven het hoofd. Gelukkig voor zowel het koningspaar als de vrijwilligers van het Appelpad en de meelopende verslaggevers, veroorzaakte de regen geen grote plassen op de route.

Het Appelpad is een zogenaamd klompenpad, waarvan er een kleine 150 bestaan in Nederland. De paden bestaan vaak al eeuwenlang, maar hebben hun oorspronkelijke functies als kerk-, jaag- of schoolpad verloren. Als wandelroute vinden de paden een nieuwe bestemming.

Het koningspaar liep slechts een stukje van het 8 kilometer lange Appelpad. Ze passeerden onder meer een weiland met schapen. Onderweg maakten ze een praatje met de bewoners van een boerderij. De route liep over het onverharde deel van het pad. Het paar eindigde hun wandeling bij een koningslinde, die speciaal voor het streekbezoek is geplant.