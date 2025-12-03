Koningspaar vaart op Surinamerivier op laatste dag staatsbezoek

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben woensdag een vaartocht gemaakt op de Surinamerivier. Het koningspaar startte hiermee de derde en laatste dag van het staatsbezoek aan Suriname.

In de ochtend werd het koningspaar begroet door het presidentieel paar, waarna het gezelschap aan boord van de salonboot Mi Gudu stapte. Tijdens de vaartocht kregen de koning en koningin uitleg over onder meer de economische betekenis van de rivier en de mangroves. Na de bootreis, die iets meer dan een uur duurde, arriveerde het paar in Johanna Margaretha voor gesprekken met plaatselijke bewoners.

Later op de dag bezoekt het koningspaar Plantage Frederiksdorp, een voormalige koffie- en cacaoplantage. Verder vindt er een persgesprek en een ontmoeting met de Nederlandse gemeenschap in Suriname plaats.