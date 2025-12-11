Koningspaar verwelkomt Finse president Stubb in Amsterdam

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdagochtend de Finse president Alexander Stubb en zijn vrouw ontvangen in Amsterdam. Bij het Koninklijk Paleis op de Dam vond een officiële welkomstceremonie plaats.

Rond 10.30 uur werden op de Dam de volksliederen van Nederland en Finland gespeeld, waarna beide staatshoofden de erewacht inspecteerden. In het paleis zijn het koningspaar en hun eregasten aanwezig bij een receptie en privélunch.

President Stubb is in Nederland voor een tweedaags staatsbezoek, waarbij onderwerpen als defensie en veiligheid centraal staan. Later op de dag bezoekt het gezelschap onder meer het Amsterdam Drone Lab. Ook gaan koning Willem-Alexander en de Finse president naar een Business Forum. In de avond wordt een staatsbanket gehouden, waarbij ook prinses Amalia aanschuift.