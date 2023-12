Koningspaar verwelkomt Zuid-Koreaanse president op de Dam

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol en zijn vrouw Kim Keon-hee dinsdagochtend verwelkomd op de Dam in Amsterdam. Het koppel bezoekt Nederland op dinsdag en woensdag.

Bij de aankomst heetten schoolkinderen het presidentieel paar welkom en de Marinierskapel speelde de volksliederen van beide landen. Daarna vond de inspectie van de erewacht plaats. In het Koninklijk Paleis werden de Nederlandse autoriteiten voorgesteld en stond een lunch klaar.

Het is de eerste keer dat een president van Zuid-Korea voor een staatsbezoek naar Nederland komt sinds de totstandkoming van de diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen in 1961. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brachten in 2014 een bezoek aan het land.