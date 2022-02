Koningspaar viert 20-jarig huwelijksjubileum

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn woensdag precies twintig jaar getrouwd. Het paar gaf elkaar op 2 februari 2002 het jawoord en viert daarmee zijn porseleinen bruiloft.

Het is niet bekend of de koning en koningin hun jubileum vieren. De Rijksvoorlichtingsdienst laat desgevraagd weten dat dat privé is. De koning moet ondanks de feestelijke dag gewoon aan het werk. Hij ontvangt in de ochtend de nieuwe ambassadeurs van Israël, Nieuw-Zeeland en Griekenland.

Willem-Alexander en Máxima werden twintig jaar geleden in de Beurs van Berlage in Amsterdam getrouwd door toenmalig burgemeester Job Cohen. Het kerkelijk huwelijk werd direct daarna voltrokken in de Nieuwe Kerk door dominee Carel ter Linden. De plechtigheid werd door miljoenen mensen in binnen- en buitenland gevolgd.

Anker

Vorig jaar noemde Máxima in het interview naar aanleiding van haar vijftigste verjaardag Willem-Alexander haar “anker”. “We hebben het heel fijn samen met onze kinderen”, zei de koningin over haar echtgenoot. “Hij houdt me scherp en hij duwt me en prikkelt me om echt mijn werk te doen. Maar tegelijkertijd houdt hij me vast. Die combinatie vind ik fantastisch.”

In de BNNVARA-documentaire Een Porseleinen Huwelijk werd maandag duidelijk dat Willem-Alexander twintig jaar geleden zo verliefd was op Máxima dat hij zelfs bereid was om het koningschap op te geven om met haar te kunnen trouwen.