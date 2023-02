Koningspaar viert 21-jarig huwelijksjubileum op Curaçao

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn donderdag precies 21 jaar getrouwd. Het jubileum vieren de vorst en de vorstin op Curaçao, daar zijn ze samen met dochter prinses Amalia vanwege het kennismakingsbezoek aan de Cariben.

Willem-Alexander en Máxima werden op 2 februari 2002 in de Beurs van Berlage in Amsterdam getrouwd door toenmalig burgemeester Job Cohen. Het kerkelijk huwelijk werd direct daarna voltrokken in de Nieuwe Kerk door dominee Carel ter Linden. De plechtigheid werd door miljoenen mensen in binnen- en buitenland gevolgd.

Op Curaçao wordt donderdag aandacht besteed aan de trouwdag van het koningspaar. Willem-Alexander en Máxima hebben bij de Kathedraal van Doornen een diner waarvoor het passende aantal van 21 inwoners is uitgenodigd.