Koningspaar viert huwelijksjubileum met feest in GelreDome

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vieren het 25-jarig bestaan van het Oranjefonds volgend jaar “groots” met een feest in het GelreDome in Arnhem. Tijdens het feest op zaterdag 30 januari 2027 “staan vrijwilligers centraal”, vertelde het koningspaar maandag in Rotterdam, waar zij voor het Oranjefonds aanwezig waren.

“Het feest is bedoeld als een groot dankjewel aan alle initiatiefnemers en vrijwilligers. We vieren samen wat er in 25 jaar bereikt is”, aldus de koningin. Het feest in het GelreDome is tevens een viering van het 25-jarig jubileum van het huwelijk van de koning en koningin. Het koningspaar kreeg het Oranjefonds als huwelijkscadeau van alle Nederlanders in 2002.

Daarnaast opent het koningspaar een speciaal jubileumfonds. In 2027 en 2028 kunnen mensen die een ontmoetingsplek willen “versterken” een aanvraag indienen bij het fonds. “Initiatiefnemers kunnen zelf bepalen waarin ze willen investeren. In dubbel glas bijvoorbeeld. Of in een nieuwe geluidsinstallatie of het opknappen van de coffee corner”, aldus koningin Máxima. Het doel van het fonds is om aan minstens duizend ontmoetingsplekken in het koninkrijk een financiële bijdrage te bieden.

Bij het feest in Arnhem is plaats voor 35.000 mensen. De NOS zendt het feest uit. Over de invulling van het feest wordt op een later moment meer bekend.