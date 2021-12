Koningspaar viert komend jaar porseleinen huwelijk

Het jaar 2021 zat vol met feestelijke momenten voor de Oranjes: Amalia werd 18 en mag daarmee officieel haar vader opvolgen als staatshoofd en haar moeder, koningin Máxima, werd 50. In het nieuwe jaar is er ook genoeg te vieren: koning Willem-Alexander wordt 55 jaar en het koningspaar viert hun porseleinen huwelijk.

In 2022 is het twintig jaar geleden dat Willem-Alexander en Máxima trouwden. De koning vroeg Máxima in januari 2001 tijdens een privéschaatsles op de vijver van Huis ten Bosch ten huwelijk. “Het was een mooie vrijdagmiddag en ik dacht Máxima moet toch leren schaatsen”, zei Willem-Alexander over het aanzoek. “Wat is er nou Hollandser dan schaatsen?”

Op 2 februari 2002 trouwde het stel in de Grote Zaal van de Beurs van Berlage in Amsterdam. Burgemeester Job Cohen voltrok het huwelijk. Een beroemd tv-beeld van de huwelijksplechtigheid in de Nieuwe Kerk was de traan van Máxima. Toen bandoneonist Carel Kraayenhof het nummer Adiós Nonino speelde, liepen bij Máxima een paar tranen over de wang.

Verjaardag

Op Koningsdag, 27 april, viert koning Willem-Alexander dit jaar zijn 55e verjaardag. De Oranjes hadden in 2021 ook twee bijzondere verjaardagen te vieren: op 17 mei werd Máxima 50 en op 7 december werd Amalia 18.

Haar zusjes Alexia en Ariane worden komend jaar respectievelijk 17 en 15. Hun oma prinses Beatrix blaast op 31 januari 84 kaarsjes uit.