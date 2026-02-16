Koningspaar viert ‘weergaloze’ gouden plak Velzeboer

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben genoten van de tweede gouden shorttrackmedaille van Xandra Velzeboer op de Olympische Winterspelen. Het koningspaar deelt “met trots” via sociale media een felicitatie uit.

“Na haar fantastische overwinning op de 500 meter, laat Xandra Velzeboer het vandaag op de 1000 meter shorttrack opnieuw zien!”, schrijven Willem-Alexander en Máxima. “Op weergaloze wijze wist zij vanaf de derde plaats de koppositie te pakken, waarna ze het goud niet meer uit handen gaf. We hebben genoten van deze prachtige race!”

Velzeboer won maandag in Milaan de finale van de 1000 meter. Donderdag was de shorttrackster ook al de snelste op de 500 meter.