Koningspaar vindt dat er nog veel werk is aan sociale problemen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vinden dat er nog veel sociale problemen zijn die moeten worden aangepakt. Dat zei het koningspaar in het gesprek dat ze deze maand hadden met Oranje Fonds-directeur Sandra Jetten en bestuurslid Kim Putters vanwege het 20-jarig bestaan van het fonds. Het Oranje Fonds, dat de koning en koningin cadeau kregen voor hun huwelijk, deelde maandag een fragment van het gesprek dat dinsdagavond wordt uitgezonden.

“Mijn wens zou zijn dat we nog meer zouden doen aan kinderarmoede, mentale gezondheid, participatieproblemen”, somt Máxima op in het korte fragment. “Er is zoveel dat we moeten doen en we hebben geen tijd te verspillen.”

Willem-Alexander vindt dat de doelstellingen van het Oranje Fonds, dat zich ervoor inzet dat iedereen kan meedoen in de samenleving, na twintig jaar nog altijd even “noodzakelijk” zijn. “Ook in de toekomst, de komende twintig jaar en daarna.”

Het Oranje Fonds werd twintig jaar geleden opgericht en als huwelijkscadeau gegeven aan de koning en koningin, die op 2 februari 2002 trouwden. Sindsdien zijn zij beschermpaar van het fonds, dat de afgelopen decennia ruim 100.000 sociale initiatieven in Nederland heeft gesteund.