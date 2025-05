Koningspaar volgt in klas les in weerbaarheid tegen criminaliteit

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben op basisschool OBS Tijl Uilenspiegel in Vianen een les in weerbaarheid gevolgd. Met de speciale lessen wil de gemeente Vijfheerenlanden, waar het koningspaar dinsdag een streekbezoek bracht, voorkomen dat kinderen en tieners “sluipenderwijs in handen van de georganiseerde misdaad vallen”.

Het koningspaar volgde de les samen met de leerlingen van groep 8. Twee gastdocenten van het Kapot Sterk-programma, dat de gemeente inzet op basisscholen in Leerdam en Vianen, legden de kinderen stellingen voor. Op de vraag of het weleens was voorgekomen dat je meelachte als er met een groepje om iemand gelachen werd, stak ook de koning zijn vinger op. “Dat is iets van alle tijden”, zei hij.

De kinderen werden aangemoedigd om goed na te denken over de gevolgen van bepaalde acties, bijvoorbeeld als iemand je vraagt iets te bewaren waarvan je niet weet wat het is. Toen bleek dat alle kinderen aan het begin van de les een envelop van de docent hadden aangenomen, zonder dat ze hadden gevraagd wat erin zat, ontstond er wat rumoer. Helemaal toen in de envelop die de docent zelf had een briefje van twintig euro zat.

Eerlijk geld

De koning vond het “interessant” om te zien dat er kinderen waren die, zodra er geld in het spel kwam, de envelop tegen de instructie in openden, zei hij. Hij gaf de kinderen mee dat “eerlijk verdiend geld, drie keer zo leuk is als niet eerlijk verdiend geld”. Hij zei dat “niet eerlijk verdiend geld alleen maar tegen je gaat werken, terwijl het om hetzelfde briefje gaat”.

Na afloop van de les nam het koningspaar nog deel aan een zogenoemde ‘signaleringstafel’. Hiervoor komen onder meer jeugdagenten, leerplichtambtenaren, jongerenwerkers en mensen uit het onderwijs samen om te praten over leerlingen waar zorgen over zijn. Er werd een fictieve casus besproken.

Burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden gaf eerder dit jaar in een interview met RTV Utrecht aan zich zorgen te maken over de toenemende ondermijnende criminaliteit, zoals drugshandel en witwascriminaliteit, in zijn gemeente en daarom onder meer in te zetten op jeugdpreventie.