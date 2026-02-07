Koningspaar volgt TeamNL op de voet en wenst olympiërs succes

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima wensen alle olympiërs “heel veel succes” tijdens de Winterspelen in Milaan en Cortina. Het koningspaar was vrijdagavond, samen met prinses Amalia en demissionair premier Dick Schoof, aanwezig in het San Siro-stadion in Milaan bij de openingsceremonie, waar het de Nederlandse ploeg enthousiast toejuichte.

“De Olympische Winterspelen 2026 staan op het punt van beginnen! We wensen alle olympiërs van TeamNL heel veel succes in Milaan en Cortina”, schrijven Willem-Alexander en Máxima bij een bericht op sociale media. “We volgen jullie op de voet en kijken uit naar schitterende sportprestaties op het ijs, in de sneeuw en op de baan. Geniet van jullie deelname​.”

Op een video die het Koninklijk Huis online deelt, is te zien hoe het koningspaar en prinses Amalia enthousiast stonden te applaudisseren en te zwaaien toen TeamNL voorbijliep tijdens de openingsceremonie in San Siro. Zaterdag brengt het gezelschap een bezoek aan het olympisch dorp.