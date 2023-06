Koningspaar vond staatsbezoek aan België ‘een groot plezier’

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben genoten van hun driedaagse staatsbezoek aan België. Het koningspaar schrijft na afloop in een bericht op sociale media dat het “een groot plezier” was om te gast te zijn in het buurland.

“We koesteren onze vrienden want zij geven ons houvast en kracht. Vriendschap verstérkt”, zeggen de koning en koningin. “Dank u wel! Vielen dank! Merci beaucoup!”

Willem-Alexander en Máxima waren van dinsdag tot en met donderdag in België op uitnodiging van de Belgische koning Filip en koningin Mathilde. Het koningspaar vertrok donderdagavond met de koninklijke trein vanuit Antwerpen.