Koningspaar weer in Amsterdam voor tweede dag nieuwjaarsrecepties

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima proosten ook dinsdag nog op het nieuwe jaar. Op het Koninklijk Paleis in Amsterdam vindt de tweede dag van de traditionele nieuwjaarsontvangsten plaats. Bij aankomst in de hoofdstad zwaaide het koningspaar naar de wachtende fans en toevallige passanten.

Dinsdag is het de beurt aan buitenlandse diplomaten en vertegenwoordigers van internationale organisaties. Maandag waren enkele honderden gasten uit de politiek en het openbaar bestuur uitgenodigd.

In zijn toespraak zei koning Willem-Alexander onder meer dat de internationale rechtsorde onder druk staat en dat conflicten in de wereld een grote impact hebben op Nederland. Ook keek hij alvast uit naar de aankomende sportzomer, wanneer met Nederland en Curaçao twee landen uit het koninkrijk meedoen aan het WK voetbal.