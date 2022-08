Koningspaar wenst Canal Parade-vierders veel plezier toe

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima wensen degenen die zaterdag naar de Canal Parade in Amsterdam gaan veel plezier toe. Het koningspaar feliciteert tegelijkertijd Pride Amsterdam met de 25e editie van de beroemde botenparade en spreekt de wens uit dat iedereen “in vrijheid” kan zijn wie hij is.

“Vandaag vaart na twee jaar afwezigheid én voor de 25e keer de kleurrijke Canal Parade door de Amsterdamse grachten. We feliciteren Pride Amsterdam met deze bijzondere mijlpaal en wensen alle betrokkenen veel succes en plezier met de festiviteiten rond het belangrijke thema My Gender, My Pride”, zo schrijven de koning en koningin op sociale media.

“De vrijheid om te mogen zijn wie je bent en te houden van wie je wil wensen we iedereen met heel ons hart toe!”

De Canal Parade kon de afgelopen twee jaar niet doorgaan vanwege de coronacrisis. Zaterdag trekt de botenparade weer door de Amsterdamse grachten. Traditiegetrouw trekt het evenement honderdduizenden bezoekers.