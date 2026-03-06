Koningspaar wenst paralympiërs succes op Winterspelen

Het koningspaar hoopt op veel Nederlands succes tijdens de Paralympische Winterspelen. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima wensen alle Nederlandse deelnemers veel succes.

“De Paralympische Spelen gaan beginnen! Wij wensen alle paralympische sporters van TeamNL heel veel succes”, schrijven de koning en koningin in een bericht op sociale media. “Hopelijk skiën of snowboarden jullie naar veel eremetaal in Cortina. Geniet van jullie deelname.”

De Paralympische Winterspelen gingen vrijdagavond van start met een openingsceremonie in Verona. In de komende week komen acht Nederlanders in actie. Prinses Margriet reist woensdag af naar Italië om ze aan te moedigen.