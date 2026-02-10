Koningspaar ‘zat op puntje van stoel’ tijdens gouden race Leerdam

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben schaatsster Jutta Leerdam dinsdagochtend nogmaals gefeliciteerd met haar gouden plak op de Olympische Spelen. “Wat een bloedstollende wedstrijd!”, jubelt het koningspaar op sociale media.

“De druk was enorm. Jutta Leerdam stond als absolute topfavoriet aan de streep en ze maakte het waar! Met de snelste tijd van dit seizoen pakte zij de Olympische titel op de 1000 meter. We zaten op het puntje van onze stoel tijdens deze fantastische race! Van harte gefeliciteerd met deze eerste gouden medaille op de Olympische Spelen van Milaan!”

Willem-Alexander en Máxima spraken Leerdam maandag al na de huldiging in het TeamNL Huis.