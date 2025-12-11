Koningspaar ziet drone vliegen in Amsterdam

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben op het terrein van de Marine in Amsterdam een drone zien opstijgen. Dat gebeurde tijdens een bezoek aan het Amsterdam Drone Lab (ADL), een testomgeving waar onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden van drones in een stedelijke omgeving.

In gezelschap van de Finse president Alexander Stubb en zijn echtgenote, die donderdag aan een tweedaags staatsbezoek in Nederland begonnen, zag het koningspaar hoe een grote, grijze Avy-drone met veel gezoem opsteeg vanaf een binnenplaats op het complex. De drones worden in Nederland gebruikt door onder meer politie, kustwacht en brandweer. Ook in Finland vliegt er een, vertelde directeur Ben van der Hilst.

Kort voor de demonstratie buiten werden het koningspaar en het presidentiële paar bij ADL welkom geheten door Aukje de Vries, demissionair staatssecretaris Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. Een van de initiatiefnemers van ADL vertelde het viertal en hun gevolg meer over de inzet van drones voor verschillende civiele doeleinden, voor onder meer de energie- en defensiesector.

In tweetallen namen de koning en president Stubb en koningin Máxima en Suzanne Innes-Stubb vervolgens een kijkje bij verschillende drones die in de zaal waren opgesteld. Máxima mocht een drone activeren, maar leek een beetje teleurgesteld dat de drone niet ging vliegen. President Stubb bracht wel een drone de lucht in, maar die steeg op afstand op in Groningen.