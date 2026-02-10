Koningspaar ziet groothertog Henri van Luxemburg op tribune

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn dinsdagochtend op de tribune van de Milano Ice Skating Area in Milaan een bekende tegengekomen. Op foto’s is te zien dat het paar tijdens de kwalificatiewedstrijd voor de 500 meter vrouwen shorttrack op de Olympische Winterspelen praat met groothertog Henri van Luxemburg.

De Oranjes en de groothertogelijke familie van Luxemburg hebben goede banden met elkaar. In het najaar van 2025 was het Nederlandse koningspaar nog als eregast aanwezig bij de troonswisseling in het land. Samen met prinses Amalia zag het koningspaar toe hoe Henri na 25 jaar afstand deed van de troon en plaatsmaakte voor zijn zoon Guillaume. In november bracht het nieuwe groothertogelijk paar een bezoek aan Nederland.