Koningspaar ziet Leerdam goud winnen op 1000 meter in Milaan

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben maandag Jutta Leerdam, Femke Kok en Suzanne Schulting aangemoedigd tijdens de 1000 meter schaatsen voor vrouwen in Milaan. Het koningspaar zag uiteindelijk hoe Leerdam een gouden medaille binnenhaalde en Kok een zilveren medaille in de wacht sleepte.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) deelde beelden vanaf de tribune waarop het koningspaar plaatsnam. Te zien is hoe de koning de Nederlandse olympiërs enthousiast aanmoedigt en Máxima in haar handen klapt met oranje wanten. Eerder plaatste de RVD een video van een ontmoeting tussen het paar en snowboardster Michelle Dekker.

Het koningspaar is sinds de opening van de Olympische Spelen in Italië. Afgelopen weekend bezochten ze samen met prinses Amalia diverse activiteiten met Nederlandse sporters.