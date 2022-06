Koningspaar ziet meer van Wenen op tweede dag staatsbezoek

De tweede dag van het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima staat in het teken van onder meer sociale integratie, duurzaam bouwen en een ontmoeting met de Nederlandse gemeenschap in Oostenrijk. Ook wandelt het koningspaar door de oude binnenstad van Wenen en sluiten ze de dag af met een concert in het Wiener Konzerthaus.

In de ochtend staat een bezoek aan Kulturhaus Brotfabriek op het programma. In dit in de dichtstbevolkte wijk van Wenen gelegen cultureel centrum helpen de koning en koningin mee met het bereiden van een maaltijd en spreken ze met Oekraïense vluchtelingen.

De ochtend wordt afgesloten in de wijk Sonnwendviertel, een wijk gericht op toekomstbestendig bouwen. De koning blikte daar maandagavond in zijn toespraak op het staatsbanket in Slot Belvedere al even op vooruit. “Wij laten ons graag door u inspireren”, zei hij over de manier waarop Wenen invulling geeft aan onderwerpen als leefklimaat en de sociale samenhang in wijken en steden.

Koffiehuis

Ook naar het geplande bezoek aan een traditioneel Weens koffiehuis kijkt het koningspaar uit. “Een bezoek aan Wenen is natuurlijk niet compleet zonder bezoek aan een koffiehuis”, stelde de koning op het galadiner. “We gaan het morgen ervaren en verheugen ons erop.” Het etablissement wordt aangedaan tijdens een stadswandeling waarbij ook de Nationale Bibliotheek op het programma staat. De royals reizen daarvoor per tram naar het stadshart.

Na een lunch met bondskanselier Karl Nehammer worden Willem-Alexander en Máxima aan het eind van de middag op de Nederlandse residentie ontvangen door de Nederlandse gemeenschap. De dinsdag wordt afgesloten in het Wiener Konzerthaus. Als dank voor de gastvrijheid biedt het koningspaar de Oostenrijkse bondspresident Van der Bellen een concert aan van het Nederlands Kamerkoor.