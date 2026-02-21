Koningspaar ziet ‘sensationele slotmiddag’ olympisch schaatsen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud gefeliciteerd met hun medailles op de Olympische Winterspelen van Milaan. De Nederlandse schaatsers wonnen zaterdag beiden het goud op de massastart.

“Wat een sensationele slotmiddag van het olympisch schaatsen hebben we mogen zien”, schrijft het koningspaar in een bericht op sociale media. “We zagen Jorrit Bergsma, die al vroeg in de wedstrijd afstand nam van zijn concurrenten en met ruime voorsprong over de finish kwam op de massastart. Meteen daarna wist ook Marijke Groenewoud op de massastart het tiende goud voor Nederland te veroveren en haar favorietenrol ruimschoots waar te maken.”

Nederland heeft nu tien gouden medailles, zeven zilveren en drie bronzen. Volgende week ontvangen Willem-Alexander, Máxima en prinses Amalia de medaillewinnaars op Paleis Noordeinde in Den Haag.