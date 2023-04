Koninklijk bezoek bij viering 12,5 jaar Soldaat van Oranje

De musical Soldaat van Oranje heeft zondag koninklijk bezoek gekregen. Prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven verschenen op de oranje loper, net als hun zoons prins Floris en prins Pieter-Christiaan met hun partners prinses Aimée en prinses Anita.

Soldaat van Oranje – De Musical viert zondag zijn 12,5-jarig bestaan als musical. De succesvolle voorstelling ging op 30 oktober 2010 in première in de TheaterHangaar in Katwijk. De musical is inmiddels door ruim 3,3 miljoen mensen gezien en is toe aan de 3244e voorstelling.

De musical is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van verzetsstrijder Erik Hazelhoff Roelfzema. Roelfzema, overleden in 2007, had altijd een goede band met de Oranjes. Zo was hij getuige bij het huwelijk van prins Pieter-Christiaan en prinses Anita.

Pieter van Vollenhoven had zondag zelf ook iets te vieren: hij is namelijk 84 jaar geworden.