Koninklijk Den Haag viert aanloop naar Prinsjesdag 2022

In de aanloop naar Prinsjesdag (dinsdag 20 september) organiseert hofstad Den Haag gedurende anderhalve week diverse evenementen. Zo kunnen bezoekers bijvoorbeeld binnenkijken in gebouwen die normaal dicht blijven, zoals de Koninklijke Stallen en Paleis Kneuterdijk.

Op het Lange Voorhout zijn paarden te zien tijdens oefenceremonies voor Prinsjesdag. Zondag 18 september vindt aan het eind van de ochtend de generale repetitie plaats, vanaf de Koninklijke Stallen naar de Koninklijke Schouwburg. Op maandag 19 september doet het Cavalerie Ere-Escorte een strandoefening met muziek op het strand van Scheveningen. Paarden moeten dan wennen aan lawaai zoals vuurwerk, knallen, oefenmunitie en muziek. Het Trompetterkorps der Bereden Wapens begeleidt de Cavalerie.

Voor bezoekers is er tussen zaterdag 10 en dinsdag 20 september genoeg te doen in Den Haag. Van 14 tot en met 20 september is in de binnenstad het Prinsjesfestival, waar de democratie mee gevierd wordt. In de weekenden kunnen bezoekers een rondrit maken met een koets, waarbij ze opstappen bij Paleis Noordeinde en langs de Denneweg en diverse stadspaleizen rijden. Verder is er een buitenbioscoop en zijn er rondvaarten over de Hofvijver.