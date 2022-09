Koninklijk embleem Elizabeth blijft Britse brievenbussen sieren

Het overlijden van de Britse koningin Elizabeth II heeft geen gevolgen voor de brievenbussen in het land. Het embleem van de vorstin met de inscriptie E II R (Elisabeth II Regina) wordt niet van de brievenbussen gehaald, meldt het Britse postbedrijf Royal Mail.

“Zoals in het verleden gebruikelijk was, zullen na het overlijden van een vorst alle bestaande postbussen ongewijzigd blijven”, aldus het postbedrijf in een verklaring. “Postbussen die reeds in productie zijn of gereed zijn voor installatie, zullen ook het insigne van Koningin Elizabeth II behouden.”

In de toekomst krijgen brievenbussen het embleem van koning Charles III. Dat zal normaliter C III R (Charles III Rex) worden. Er zijn in het Verenigd Koninkrijk ook nog brievenbussen te vinden met de emblemen van eerdere vorsten zoals Elizabeths vader George VI, haar oom Edward VIII en haar opa George V. Ook van koning Edward VII en koningin Victoria zijn mogelijk nog emblemen op brievenbussen te vinden.

Ook postzegels met de beeltenis van Koningin Elizabeth II zullen geldig blijven. Het gaat zowel om alledaagse zegels als speciale uitgaven. Vanwege de invoering van een systeem met streepjescodes had Royal Mail al eerder aangekondigd dat de alledaagse zegels nog tot eind januari 2023 geldig zijn. Het bedrijf benadrukt dat in de periode tot en met de begrafenis geen verdere aankondigingen over postzegels worden gedaan. Daarna pas “op geschikte momenten” en alleen in overleg met Buckingham Palace.