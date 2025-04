Koninklijk gezin aangekomen in Doetinchem voor Koningsdag

Het koninklijk gezin is zaterdag rond 12.00 uur aangekomen in Doetinchem, waar Koningsdag wordt gevierd. Op Instagram deelt het hof een foto van koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Amalia en prinses Alexia vlak voor vertrek uit hun hotel.

Prinses Ariane is zaterdag niet bij de viering van haar vaders 58e verjaardag, maakte Máxima eerder al bekend. De jongste dochter van het paar is druk met examens aan het United World College Adriatic in Italië.

Koningin Máxima is volledig in het donkerblauw, Amalia draagt een lichtblauw jurkje en zilveren hakken. Prinses Alexia draagt een zwarte lange rok, een zwart leren jack en rode hakken en tas.

De feestelijkheden in Doetinchem begonnen ruim een uur later dan normaal vanwege de uitvaart van paus Franciscus. Onder andere Normaal en Suzan & Freek treden zaterdag op in Doetinchem.