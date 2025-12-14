Koninklijk gezin België verstuurt kerstkaart

Koning Filip van België en zijn gezin hebben de kerstkaart voor dit jaar verstuurd. Dat is te zien in een video die het Belgische hof zondag heeft gedeeld op Instagram. Op de kaart staat een zomerse foto van het gezin, die is gemaakt in de tuin van het Kasteel van Laken.

In het filmpje wordt een envelop met daarin de kaart eerst onder een deur doorgeschoven en daarna door een onbekende vrouwenhand uit een kerstboom gepakt. De kaart wordt vervolgens uit de envelop gehaald en opengevouwen. De kaart is ondertekend door koning Filip en koningin Mathilde. Het lijkt erop dat de vier namen van hun kinderen daaronder gedrukt zijn.

“De kerstkaarten zijn verstuurd! Wat vinden jullie van de foto van dit jaar?”, vragen de Belgen zich af in de tekst bij de video. De foto is gemaakt door de Belgische fotograaf Vlad Vanderkelen.