Koninklijk gezin brengt bezoek aan Auschwitz

Het koninklijk gezin heeft vrijdag een bezoek gebracht aan Auschwitz in Polen. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bevestigd aan het ANP na een bericht hierover van royaltyverslaggever Rick Evers.

“Het gezin heeft inderdaad Auschwitz bezocht”, laat de RVD weten. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia waren eerder dit jaar bij de herdenking van de 80-jarige bevrijding van het voormalige concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz. “Na het officiële bezoek aan de herdenking, waarbij de koning, koningin Máxima en de Prinses van Oranje aanwezig waren, namen ze zich voor in alle rust, en privé, met het gezin een bezoek te brengen. Dat voornemen hebben ze uitgevoerd.”

Uit vluchtdata van het regeringstoestel blijkt dat het gezin vrijdagochtend vertrok en enige tijd later in Polen arriveerde. Wanneer het gezelschap terugvliegt is niet bekend. Koning Willem-Alexander heeft zaterdagochtend een bezoek in Amsterdam op zijn agenda staan. Prinses Ariane en koningin Máxima zijn in Zwitserland bij het EK voetbal voor vrouwen. Daar speelt Oranje tegen Wales.