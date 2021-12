Koninklijk gezin deelt jaarlijkse kerstkaart met huisdieren

Het koninklijk gezin heeft op Instagram de jaarlijkse kerstkaart gedeeld. Daarop staan koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun kinderen Amalia, Alexia en Ariane met hun drie honden.

Het gezin wenst iedereen “een gezegende kerst en een gezond en voorspoedig 2022”, zo is te lezen op de kaart. De wens staat er ook in het Engels, Spaans, Fries en Papiaments. De foto is gemaakt op Paleis Huis ten Bosch, waar het gezin woont.

De familie is feestelijk gekleed, Willem-Alexander in pak, de vrouwen in een jurk. Máxima houdt het nieuwe hondje Mambo vast en de twee zwarte labradors zitten voor het gezin op de grond. Boven het gezin prijkt een kroonluchter van Studio Drift, gemaakt van paardenbloemen die op lampjes zijn geplakt. De lamp heeft Máxima zelf uitgekozen, het is een van haar favoriete stukken, zo vertelde ze eerder dit jaar tijdens haar interview met Matthijs van Nieuwkerk.