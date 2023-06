Koninklijk gezin in lichte kleuren bij zomerfotosessie aan strand

Het koninklijke gezin is in lichte kleuren verschenen bij de zomerfotosessie op het Zuiderstrand in Den Haag. Daarbij droeg koningin Máxima een witte crop top en maxirok van Tory Burch die ze heeft besteld via het internet, vertelt Josine Droogendijk van het blog Modekoningin Máxima aan het ANP.

“Een fotoshoot bij het strand, dat vraagt natuurlijk ook wel een beetje om kleding in lichte tinten”, stelt Droogendijk. “Dat maakt het altijd wel het mooist qua kleurenpalet. Nou, daar hadden ze dit jaar ook voor gekozen.”

De koning droeg net als zijn vrouw witte kleding, namelijk een wit shirt en een witte broek, gecombineerd met een blauw jasje. Prinses Amalia droeg een spijkerbroek, een wit shirtje en een zachtgeel jasje. Haar jongste zusje, prinses Ariane, droeg een groen shirt en witte broek die volgens Droogendijk van het merk Ba&sh zijn. Prinses Alexia droeg net als haar vader, moeder en oudste zus een wit shirt, dat ze combineerde met een blauwe broek. De goudkleurige hartjesoorbellen van de middelste dochter van de koning en koningin zijn te koop bij Choices by Babs, aldus Droogendijk.

Mambo

De zomerfotosessie vond dit jaar plaats bij strandtent La Cantina. Het hele gezin was aanwezig vrijdag, net als hun hondje Mambo.

Het hondje was tijdens de fotosessie even kwijt, omdat hij naar de zee was gerend. Na de fotosessie besloot Mambo op het strand te poepen. De koning en zijn gezin konden dit niet meteen opruimen, omdat direct na de fotosessie een gesprek met de pers plaatsvond.