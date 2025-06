Koninklijk gezin kiest schaduwrijke plekken voor zomerfotosessie

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun drie dochters hebben maandag aan het begin van de avond voor de pers geposeerd in de tuin van Paleis Huis ten Bosch. De familie koos voornamelijk voor schaduwrijke plekken onder de bomen. Ook het kleine witte hondje Mambo was weer van de partij.

Het koningspaar en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane kwamen vanuit het woonpaleis van de familie aanlopen waarna zij op het gazon voor de eerste foto’s poseerden. De familie liep daarna door naar een schaduwrijke plek, waar zij met elkaar op een brug poseerden. Het koningspaar ging ook samen met Mambo op de foto. De hond ging daarna gauw terug naar de prinsessen.

Voor een derde fotomoment nam het gezin plaats rondom een groen tuinbankje. Het koningspaar zat daarbij, met Mambo, op het bankje en de prinsessen stonden erachter. Daarna wisselden ze de posities om. Mambo had voornamelijk aandacht voor iets dat hij op de grond zag liggen.

“Trotse papa”

Bij de laatste plek gingen ze ook allemaal apart op de foto. Amalia nodigde daarbij al gauw haar vader uit, die als “trotse papa” gauw aan kwam snellen. Na de troonopvolgster, was het de beurt aan Alexia. “En dan nu in de aanbieding, Ariane!” , lachte de koning vanaf zijn positie aan de zijkant. De jongste prinses werd bij het poseren lastiggevallen door een wesp, maar die besloot haar niet te prikken.

Op verzoek van de fotografen poseerde de koning ook nog met Alexia en met Ariane, die hij vanwege haar lengte gekscherend “de kleinste” noemde. “Ze speelt wel vals, met die hakken”, riep Amalia vanaf de zijlijn. Tot slot ging koning Willem-Alexander nog met Mambo op de foto voor de inmiddels traditionele ‘mannenfoto’.