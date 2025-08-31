Koninklijk gezin laat zich weer zien bij Formule 1 op Zandvoort

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn ook dit jaar in Zandvoort bij de Dutch Grand Prix in de Formule 1. Ook hun drie dochters prinses Amalia, prinses Alexia en prinses Ariane zijn meegekomen. Het koninklijk gezin liep kort voor de start van de race over de startgrid om de auto’s en hun coureurs van dichtbij te bekijken.

Willem-Alexander maakte in gesprek met Viaplay TV van de gelegenheid gebruik om Max Verstappen te feliciteren met zijn kwalificatie. De Nederlandse coureur start van de derde positie. “Echt beter dan we ooit hadden verwacht”, vond de koning.

“En voor de rest zie ik gewoon een professionaliteit van Max om toch bij Red Bull te willen blijven en ook met die nieuwe auto volgend jaar daar weer het allerbeste van te maken”, vervolgde Willem-Alexander. “En dat vind ik toch heel mooi om te zien.”

De afgelopen dagen waren er al verschillende andere Oranjes naar Zandvoort gekomen. Prins Bernhard, mede-eigenaar van het circuit, nam vrijdag al zijn vader Pieter van Vollenhoven en zonen Samuel en Benjamin mee. Ook prins Pieter-Christiaan liet zich al zien.