Koninklijk gezin poseert weer voor media

Het koninklijk gezin laat zich vrijdagmiddag weer vastleggen door de media. Voorafgaand aan het begin van de zomervakantie poseren de koning, koningin en hun drie dochters voor de fotografen. Ook zullen Willem-Alexander, Máxima en prinses Amalia enkele vragen beantwoorden.

Het is de eerste fotosessie sinds vorig jaar juni. In februari was er geen moment tijdens de wintersportvakantie in Lech. De Rijksvoorlichtingsdienst meldde destijds dat de Oranjes alleen nog op de foto wilden als het gezin compleet is. Ook stelde de RVD dat de fotosessies niet langer verbonden zijn aan winter- en zomervakanties. Prinses Alexia kon afgelopen winter niet mee naar Lech vanwege haar studie in Wales.

De zomerse fotosessie was de afgelopen jaren doorgaans in de tuin van paleis Huis ten Bosch of Villa Eikenhorst. In enkele jaren werd gekozen voor een ander decor, zoals het Wassenaarse strand, landgoed de Horsten en Warmond.