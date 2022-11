Koninklijk gezin tijdens fotosessie in eerder gedragen outfits

De dames in het koninklijk gezin hadden vrijdag voor de traditionele fotosessie in De Nieuwe Kerk in Amsterdam eerder gedragen kleding aangetrokken. Prinses Ariane droeg een jasje van haar moeder, prinses Amalia een donkergroen pak van de Zara en koningin Máxima combineerde eerder gedragen kledingstukken.

De kleurrijke jas van koningin Máxima is van de bekende ontwerper Oscar de la Renta.

De prinsessen poseerden alleen, met elkaar en met hun ouders samen voor de Nederlandse pers. Ook het koningspaar poseerde los. Het fotomoment was bij de tentoonstelling De Eeuw van Juliana, over de koningin die op 6 september volgend jaar precies 75 jaar geleden werd ingehuldigd.