Koninklijk gezin zet streep door traditionele fotosessie Lech

De traditionele gezinsfoto van de Oranjes in Lech gaat dit jaar niet door. De Rijksvoorlichtingsdienst laat weten dat het gezin alleen nog compleet op de foto wil en dat is dit jaar door de afwezigheid van ieder geval prinses Alexia niet mogelijk. Ook de zomerse tegenhanger die elk jaar aan het eind van de zomervakantie gemaakt wordt, komt te vervallen.

Het nieuwe fotoprotocol van de koninklijke familie is een gevolg van het besluit om alleen nog als compleet gezin op de foto te gaan, bevestigt de RVD dinsdag na berichtgeving hierover van RTL Boulevard. De RVD laat weten dat de fotosessies dan ook niet langer verbonden zullen zijn aan winter- en zomervakanties. De Rijksvoorlichtingsdienst zal twee andere momenten kiezen waarop het gezin vastgelegd kan worden.

In ieder geval is prinses Alexia dit jaar niet in Lech vanwege haar studie in Wales. Mogelijk laat ook prinses Amalia verstek gaan omdat zij dit jaar stages in het buitenland loopt.

Voor het besluit rondom Lech speelt ook mee dat de RVD vanwege de coronacrisis niet te veel fotografen bij elkaar wil brengen.

Vorig jaar ging de familie voor het eerst in jaren niet naar Lech. Oostenrijk had toen als onderdeel van de coronamaatregelen de skigebieden alleen opengesteld voor de eigen inwoners.