Koninklijk Jordaans gezin juicht voor nationaal voetbalelftal

Koning Abdullah en koningin Rania van Jordanië hebben dinsdagavond onaangekondigd een bezoek gebracht aan een voetbalwedstrijd van het nationale elftal. De twee zagen in Amman, enkele dagen nadat Jordanië zich voor het eerst had geplaatst voor het WK voetbal, hoe het team met 0-1 verloor van Irak. Ook kroonprins Hoessein, prins Hashem en prinses Salma waren meegekomen.

Het Jordaanse hof deelt op Instagram beelden van het gezin op de tribune. “Het begin van een nieuwe Jordaanse droom!”, staat in het bijschrift, verwijzend naar de kwalificatie voor het WK. Het koninklijk gezin is “meer dan trots”.

De wedstrijd tegen Irak was de laatste voor Jordanië in de kwalificatiereeks. De wedstrijd was niet belangrijk meer nadat het team zich vorige week al had verzekerd van een ticket voor het WK van 2026. Abdullah sprak toen al van “een historische kwalificatie”.