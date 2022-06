Koninklijk paar dineert in Rijksmuseum met kopstukken ECB

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben woensdagavond in het Rijksmuseum in Amsterdam gedineerd met kopstukken van de Europese Centrale Bank (ECB). Die zijn in Nederland omdat de rentevergadering van de ECB eenmalig in Amsterdam plaatsvindt.

Voorafgaand aan het diner sprak Máxima met ECB-president Christine Lagarde over diverse onderwerpen in het kader van financiële inclusie. Koningin Máxima is speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).

Máxima zat de afgelopen dagen nog in Argentinië. Ze zou daar samen met prinses Ariane zijn geweest om te gedenken dat haar jongere zus Inés vier jaar geleden uit het leven stapte. Door problemen met de luchtvaartmaatschappij konden de twee niet naar huis.