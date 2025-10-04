Abonnementen

Koninklijk paar heeft nieuwe puppy Jagger

Vorsten

04/10/2025 3:43 pm

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben een nieuwe hond. Ter gelegenheid van Dierendag deelde het koninklijk huis een foto van een jonge zwarte labrador, genaamd Jagger. De foto is gemaakt door de koning zelf. Naast hem zit Mambo, de witte toypoedel van het koninklijk gezin.

Willem-Alexander en Máxima hebben Mambo sinds 2021, toen prinses Amalia en prinses Alexia het ouderlijk huis verlieten. Mambo is regelmatig aanwezig bij het jaarlijkse fotomoment van het koninklijk gezin. Daarnaast hebben ze nog de labrador Luna.

