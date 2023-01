Koninklijk paar kijkt uit naar eerste reis met Amalia

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima kijken “reikhalzend uit naar het bezoek” dat de twee later deze maand brengen aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Voor het eerst reist ook prinses Amalia met haar ouders mee en daar stond de koning kort bij stil tijdens zijn toespraak bij het traditionele nieuwjaarsontvangst in het Koninklijk Paleis in Amsterdam.

“Wij kijken reikhalzend uit naar het bezoek dat we over tien dagen gaan brengen aan Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba. Een reis die we maken samen met onze oudste dochter”, zei Willem-Alexander. “We verheugen ons erop haar te introduceren en samen met haar te ervaren wat ieder eiland zo bijzonder maakt en wat ons – met alle verschillen die er zijn – blijft verbinden.”

De reis begint op 27 januari op Bonaire en eindigt op 9 februari op Saba. Het bezoek is bedoeld als kennismaking van de Prinses van Oranje met de Nederlandse Cariben. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) reist ook mee met het koninklijk gezelschap.